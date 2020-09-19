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39歲男不滿被催婚拿「長刀」當街砍死父 母四處呼救無人理
中國廣東梅州有一名３９歲男子在17日晚疑因為未婚，數次遭父親責罵，一氣之下竟持刀開始追砍父親，據目擊者陳述他們一路從7樓住家內一路追趕到1樓，最後父親慘死馬路上該男子才肯停手。事發時，母親目睹一切並不斷向外求救，但沒有鄰居出來幫忙。
綜合陸媒報導，3９歲兇手劉某雄的母親向警方表示，因為兒子年紀大了，卻一直沒有結婚，長期以來與父母同住，平時老公就喜歡唸兒子，可能因此積怨在心，在17日晚上突然拿出「好長的刀」開始追趕父親。
對此，劉某雄母親表示深怕躲起來會害兒子自殺，因此想試圖緩和兒子的情緒，但反而變成老公被一路追砍，一直從住家的７樓一直跑到1樓的馬路上。她更強調，當時雖然不斷大喊「救命」，但都沒有人來幫忙，自己也不敢太靠近，怕刺激兒子。
根據報導指出，當時警方通報後，梅縣區公安分局晚間9時許接到報警電話，表示路葉屋路段有人持刀傷人，趕往現場當場抓獲犯罪嫌疑人劉某雄，而傷者是劉某雄的父親，劉某雄的父親經醫護人員到場搶救無效死亡。目前，案件的審理工作仍在進行中。
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