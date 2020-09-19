才剛全省脫貧 山西壺關縣喊缺糧…被刪文

山西省今年2月才宣布全省「脫貧摘帽」，近日卻傳出缺糧消息。山西壺關縣政府日前公告的調研的文件稱，縣內實際備糧僅500萬斤，與市政府要求的1000萬斤還差一半，難以保障縣域內糧食安全，自稱「屬於國家級貧困縣」。不過經媒體報導後，該文件已遭下架。

綜合媒體報導，壺關縣政府糧食中心近日發布「關於國有糧庫和監管情況的調研」，內容指出縣府實際只建立了500萬斤縣儲備糧，儲備品種為小麥200萬斤、玉米300萬斤。但根據2014年市政府與縣政府簽訂了「糧食安全目標責任書」，明確要求需建立縣級儲備糧1000萬斤。

糧食中心還稱，縣域應急供應網點調控能力簿弱，政策扶持、資金配套跟不上，且糧庫基礎配套設備落後，工資待遇差又缺人力，但因為壺關縣縣屬於「國家級貧困縣」，不受上層領導重視。

糧食中心還在文件中表示，希望加大中央、省市的補助投資比例，增加資金投入，以彌補地方財政資金不足、企業自籌資金能力弱等問題。又希望提高基層糧食職工待遇，吸引年輕專業人員從事糧食事業工作。

根據文中數據，壺關縣現有30萬人口，因此現有儲量規模，難以保障縣域內糧食安全。新華社今年2月28日報導稱，山西省內的貧困縣已全部達到國家規定的貧困縣退出標準。

然而，在媒體18日發出相關報導後，糧食中心的這份研調文件已從官方網頁上被下架，呈現頁面「暫時無法顯示」狀態。