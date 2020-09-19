丈夫持水果刀直砍妻頸動脈 兒全程目睹大喊：爸爸殺媽媽

日前在中國大陸海南省樂東黎族自治縣，31歲丈夫阿達（化名）去醫院陪伴生病的孩子，這時妻子阿珠（化名）卻突然笑了出來，讓阿達想起對方平常對自己的打罵，怒拿水果刀連捅妻子多刀致死，全程還被孩子直擊，使他嚇瘋向外大喊「爸爸殺媽媽」。

據《南國都市報》報導，因夫妻的孩子生病住院，便有許多親友前來探望，某晚阿達去床頭櫃拿蘋果吃時，驚見阿珠微笑，想起平常妻子對自己的打罵，憤而從床頭櫃抽屜拿出水果刀，當著孩子的面狂刺阿珠頸部，第一時間她摀住頸部跑出病房求救，讓當時目睹全程的孩子嚇壞高喊「爸爸殺媽媽」。

事後，醫護人員雖立刻對倒在樓梯上的阿珠進行急救，但搶救後仍因傷勢過重宣告不治，因妻子頸部左側遭單刃銳器外力作用，導致失血性休克死亡。對此，海南省人民檢察院第二分院審理後判定，阿磊持械刺殺他人身體要害，故意非法剝奪他人生命，因此依照故意殺人罪將阿磊起訴，目前全案仍在審理當中。

對於阿磊當時的狀態，有心理學家認為，會發生這種狀況，主要源自家庭冷暴力，阿磊當時只是想要削蘋果，不小心看見了阿麗的笑容，自己心中認定這是「不是善意的笑」，也可能因平時在家中也會遭受妻子的打罵，才會誤會。而目睹整事發過程的孩子，心理學家則建議，這個陰影可能會伴隨他一生，所以需讓專業的心理老師介入，盡量讓孩子盡量回歸正常生活。