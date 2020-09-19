上海全市1,400部防空警報器 剛剛同步鳴響！

今天上午11時35分，上海1,400多部防空警報器同步鳴響，超過200萬人參加防空疏散演練。據新民晚報報導，今天是大陸第20個「全民國防教育日」，全上海所有防空警報器在11時35分同時鳴響。防空警報按預先警報、空襲警報、解除警報順序依次鳴放，先後歷時28分鐘。

上海今年全市各區結合警報試鳴同步進行防空疏散演練，共有215個街鎮、3,000多個社區、1,600多所學校，超過200萬人參加演練，參與演習的人數比去年增加15%，創歷年新高。

新民晚報指出，防空演習目的是進一步增強廣大市民的國防觀念和人民防空意識，普及民防知識和技能，提高市民群眾對防空警報信號的認知能力，同時檢驗全市防空警報設備和控制系統的完好率。

在上海理工大學附屬初級中學應急避難場所，11時35分，隨著預先警報鳴響，周邊八個街道的武裝部幹部、居委會幹部、社區民警、學校教師、民兵預備役人員和社區民防志願者就迅速行動，組織居民、學生有序疏散到人防工程進行掩蔽。

演練現場還設置了疏散引導、災害處置、安全保障、醫療救護、秩序維護等5個小組，並設定防空防災疏散路線，透過演練進一步增強社區民眾的防空防災意識，掌握應急防護的方法，提高社區民防組織處置突發事件的能力。

大陸全國人大常委會2001年決定，將每年9月的第三個星期六訂為「全民國防教育日」。上海從2008年開始，每年都會在這一天進行防空警報試鳴。大陸各地近日也已先後進行防空警報試鳴與防空演練。