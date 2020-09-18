大陸夜宵指數小龍蝦爬上榜首 今年上半年吃掉近1億隻

夜經濟已成為大陸消費的新藍海，美團研究院發布夜宵消費大數據，夜宵經濟規模已經超過了人民幣7568億元。據統計，夜宵指數小龍蝦爬上榜首，今年上半年宵夜外賣點餐已經吃掉了近1億隻。

《2020年上半年美團夜宵指數發展報告》推出首個夜宵指數，並公布夜經濟消費地圖。上半年大陸全國夜宵指數為16.4，即每百單中約有16單在夜宵時段產生，夜宵外賣交易額增長20.5%；深圳、上海、廣州、成都、北京穩居夜宵交易額前五名。

統計顯示，消費者的夜間消費選擇依序為美食小吃店，小吃快餐、燒烤、火鍋、川菜、飲品店，為夜宵交易額最高的五大品類。

據美團平台測算，上半年夜宵時段用戶共消費231萬單燒烤，比2019年上半年增長了14.4%。有趣的是，用戶在美團平台上共消費了659萬單小龍蝦。按照一份訂單平均15隻小龍蝦計算，共吃掉近1億隻小龍蝦。且訂單偏好以麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油燜口味的小龍蝦最受歡迎。

報告顯示，餐飲夜宵時段的年交易額規模已達人民幣7568億元，從消費來看，盡管受到疫情沖擊，燒烤小店的夜宵訂單量仍舊實現逆勢增長，展現出超強的韌性。而小店配合夜經濟，帶旺了城市煙火氣。