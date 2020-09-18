醫錯開10倍藥量 廣西男皮膚病變性無能

廣西南寧孫姓男子因為皮膚病前往醫院治療，服藥三天後全身浮腫，再次就醫得知，醫師錯將每次兩片的藥量開成了每次20片，導致他全身浮腫、噁心乏力，經過無數次搶救，總算脫離了生命危險，但卻永久喪失性能力。

鳳凰網報導，孫男因為患有皮膚病，前往廣西南寧醫院救治，醫師當時開了一種藥，並在服用說明上面註明了，此藥每日三次，每次20片。孫男服用三天後，皮膚病的症狀沒有好，反而更加的噁心乏力，而且身上有浮腫的現象。

據報導，孫男與妻子朱女懷疑是孫男對藥物過敏，緊急趕回醫院，一拿出藥盒以及當時的服用說明，醫師大吃一驚，緊急聯繫了醫院其他科室趕緊準備出手術室。

再三詢問之下，朱女得知，這個藥確實是每日三次，只不過服用的劑量錯了。每次兩片醫師竟然告知每次20片，孫男每天服用的量是正常量的10倍。

搶救之後，孫男開始昏迷，次日全身浮腫到變形，每一天都越來越嚴重，醫師還下了病危通知。住了20天的ICU，孫男總算是脫離了生命危險。

在醫院治療了五個月，孫男的身體狀況有好轉，但卻永久喪失性能力，醫師說沒辦法再好轉。