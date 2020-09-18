兩次網購「致癱毒藥」買到假貨 謀害親夫失敗

寧夏石嘴山市一女子因與丈夫發生矛盾，從網路上購買據說能致人癱瘓的「毒物」，並向丈夫投毒，結果丈夫竟安然無恙，不死心的她再次購買一瓶，不料被公安機關抓獲。

廣州日報報導，今年6月9日，大武口區警方發現轄區一網民「孤寂」從湖南郴州市網民「娛樂」處購買慢性毒藥，並對身邊人員投毒。警方調查發現，購買「毒物」的犯罪嫌疑人為趙姓女子，在郴州市銷售「毒物」的為劉姓嫌疑人。

6月10日，警方逮捕趙姓女子，現場扣押疑似「毒物」一瓶。據趙姓交代，她與丈夫因不合產生矛盾，於5月19日通過QQ與劉某取得聯繫，以貨到付款的方式向劉嫌購買一瓶據說能致人癱瘓的「毒物」 。收到貨後，趙女立即行動，然而丈夫並未出現任何症狀，不死心的她再次從劉嫌處購買「毒物」一瓶，不料被公安機關抓獲。

為防止劉嫌繼續在網上銷售「毒物」，專案組迅速趕赴湖南郴州，6月17日將劉嫌抓獲。