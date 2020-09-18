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少女校內墜亡 疑被4人抬樓頂

世界日報 / 中國新聞組／杭州18日電
俞先生認為，女兒的死亡或許與床位分配存在關聯。（取材自東方今報）
俞先生認為，女兒的死亡或許與床位分配存在關聯。（取材自東方今報）

俞先生認為女兒娜娜的死亡十分蹊蹺。（取材自東方今報）
俞先生認為女兒娜娜的死亡十分蹊蹺。（取材自東方今報）

浙江省寧波市寧海縣第一職業中學高二俞姓女學生墜樓身亡已經十幾天，對於警方排除他殺的判定，俞父說：「我不認為女兒會選擇自殺，直至今日，埋藏在我心中13個疑惑仍未解開。」

東方今報報導，9月1日，浙江省寧波市寧海縣第一職業中學開學首日，俞父和妻子親自將16歲的女兒娜娜送到校門口，目送她走進校園，誰都沒有想到這次目送竟成永別。

當天下午1時25分，娜娜班主任打電話通知俞父「你女兒出事了，從樓梯滾下來」，1時40分，俞父和妻子趕至寧海第一人民醫院時娜娜正在搶救，晚上10時死亡，寧海縣教育局相關負責人說孩子是自殺。

隔天，俞父及親屬前往學校整理女兒遺物以及調查死亡原因，「我女兒隨身攜帶的一個錢包怎麼都找不到了，裡面有健康證、飯卡、電話卡和每天記錄的小紙條。」在俞父表達希望觀看當天監控後，校方表示出事的那棟樓監控全部壞掉了，事發時相關視頻無法查看，警方也判定排除他殺不予立案

從女兒朋友的口中，當天1時25分，第一節上課僅五分鐘，老師被叫去開會，返回後將全班學生帶至行政大樓，要求學生不能對外亂說話。

「警方講述稱，當天下午1時前後，二棟宿舍樓幾名男生親眼看到我女兒身體朝外坐在1.3米的欄杆上，之後滑了下去。我女兒落在離宿舍樓兩米遠的地方，脖子上有明顯淤青，她的眼鏡據說被紙包得好好的放在六樓欄杆旁。」俞父說：「民警表示欄杆上並沒有留下任何我女兒的腳印或指紋，脖子上的淤青是衝擊造成的內傷，至於墜落地點則是當天風向的緣故，排除他殺，不予立案，要求我們自行協商解決。」

在俞父看來，女兒的死亡或許與床位分配存在關聯。女兒在宿舍中與寢室長關係並不和睦，此次開學，學校對宿舍床位重新進行了分配。「之前一個女生的聊天中提到，我女兒是被四個男生抬上樓頂的，之後再問那個女生她就反口了。」

事發至今，寧海縣教育局曾找到俞父希望協商解決。「前天教育局找到我們，希望一次性給我們一筆賠償，讓家屬不要再說了，我希望還女兒真相，提出屍檢，教育局負責人就提到如果要屍檢這筆錢就沒有了，教育局不管，自己走法律途徑。」俞父道。

據了解，娜娜是獨生女，家裡對她極為寵愛，娜娜的叔叔曾針對她的墜亡向民警提出13個問題，民警表示會進行落實，但部分問題至今仍未給予明確解答。

少女娜娜校內墜樓地點。（取材自東方今報）
少女娜娜校內墜樓地點。（取材自東方今報）

教育局 宿舍

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