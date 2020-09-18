大唐不夜城不倒翁小姐姐 結婚了

大唐不夜城不倒翁小姐姐17日官宣結婚，而這次她也是大方曬出了結婚照，而從照片來看她的結婚對象正是相戀多年的「四哥」，戀愛多年有情人終成眷屬。

搜狐報導，不倒翁小姐姐17日領證結婚，原未公開這一喜訊，只是小範圍在朋友圈分享了一下而已，不過隨著越來越多記者向她求證，不倒翁小姐姐索性也是大方承認了結婚的消息，最後還希望大家多多關注夫妻兩人的工作。

據報導，之所以會選擇9月17日結婚，是因為這一天正是「四哥」的生日，所以不倒翁小姐姐才會在這個特定的日子與愛人登記結婚。而由於「四哥」並不是公眾人物，所以當媒體曝光兩人的結婚照時，也是特意將男方的臉部打上了馬賽克。不過沒想到這次不倒翁小姐姐絲毫不介意曝光四哥的長相，還特意分享出來了他們的結婚照片。

報導指出，大唐不夜城中的不倒翁小姐姐因為優美的舞姿而紅遍網路，與其相關的視頻播放量也是多達400億之多，不倒翁小姐姐成為了名副其實的網紅。而在走紅之後不倒翁小姐姐的戀情也被網友們翻了出來，原來不倒翁小姐姐與工作人員「四哥」早就戀愛了，而且每次演出前男友都會仔細檢查設備設施，確保女友能夠安全演出。