「扶弟魔」！妻抵押房產幫弟 夫怒砸屋

窗簾拽斷了，櫃門砸爛了，冰箱線剪斷了……家裡的房子被搞得一片狼藉，而做出這一切的竟是自己的丈夫！對丈夫如此不顧30年的夫妻感情，「扶弟魔」(指沒有度地幫扶弟弟的姊姊)妻子海霞說，主要是因為她把這套房子貸出去，幫助她弟弟了。

湖北經視報導，兩年前，海霞的弟弟遇到了困難，急需30萬元人民幣(約4.4萬美元)，工薪階層的海霞一時也拿不出那麼多錢，她就和丈夫商量，把他們目前所住的房子抵押出去，當時丈夫金明也同意了，並和她一起去銀行辦理了手續，將貸出的30萬元給了弟弟。

報導指出，當初弟弟也承諾把自己的工資卡交給他們，每月還的貸款從他工資卡裡扣。但是沒想到弟弟還不上貸款了，海霞不得不承擔起還貸任務。

據報導，房貸要還七年，海霞每個月的退休工資是3000元，為了幫弟弟還貸款，她在商場做起了營業員，每個月工資3000多元，弟弟的貸款每月要還4000多元。到現在，她幫弟弟已經還了兩年的貸款。

而導致金明怒砸房子的導火索，是妻子沒有經過同意，把他工資卡上的2萬多元取走，後來一直沒有還。

報導指出，海霞說，她自己兄妹有四個，自己是老大，因為大弟弟的事，其他三兄妹也都為他背上了債。金明認為，妻子只顧娘家，而忽略了他們的小家。海霞覺得，自己的親弟弟遇上困難，作為姊姊，她不能袖手旁觀。

海霞的公公對海霞說：「你幫你兄弟在我這兒借了5萬元，我都沒有跟你算，為了幫你娘家人，這錢沒還我，我也沒有吭聲；第二次你又從我妹妹那裡借了2萬元，你也沒有還，當時我還不知道。」

據報導，對於母親總是藉錢給舅舅，海霞的女兒也有不小的怨言，她甚至說母親是自作自受。

後來海霞的弟弟坦言，自己借來的這些錢都被他賭博揮霍掉了。

對於這件事，許多網友表示，幫助娘家人沒錯，但是必須有個度。而像海霞這樣沒有度地幫扶，網友取了一個名詞叫「扶弟魔」。