劇場看慰問演出 護理師夫婦遭「奪命旋轉椅」擠壓雙亡

武漢同濟醫院一名抗疫護士與趙姓丈夫6日到武漢市漢秀劇場觀看抗疫慰問演出時，疑因兒子不慎掉入座椅下方，夫婦二人伸手去拉兒子時，被會隨著舞台平移旋轉的座椅擠壓雙雙死亡，事發後劇場已停業。許多網民難以置信地說，女護士成功抗疫，卻死在「吃人座椅」上，實在驚悚又令人哀痛。

新京報報導，武昌政務微博17日發布通報稱，武漢漢秀劇場6日21時07分發生一起事故，造成兩人身亡。據一位自稱知情人士發布微博稱，遇難者為武漢大學同濟醫學院附屬同濟醫院骨科護士夫婦。

香港01報導，當晚演出快結束時，和夫婦兩人一起觀看演出的4歲兒子準備離開座位時，不慎跌入旋轉座椅下面，夫婦伸手欲拉起兒子但沒成功。最終男童跌下去後被安全網接住，夫婦二人卻不幸被旋轉座椅擠壓而雙雙死亡。

武漢漢秀劇場號稱是世界上第一座採用移動、升降座椅的水秀劇場。（視頻截圖）

澎湃新聞報導，同濟醫院多位醫生及知情人士表示，該護士曾在疫情期間奮戰一線，當晚因救兒子才發生這一悲劇。

澎湃新聞報導，這場演出是武漢萬達德貢演藝有限公司所屬的漢秀劇場在疫情後首度開門迎客，場方稱在正式復演前舉辦3場公益演出，特邀2970位醫務工作者共賞。發生夫婦死亡意外的疑是6日19時30分的這場。

新京報引述一名涉事劇場工作人員表示，漢秀舞台的座位沒有保險杠、安全繩等防護設備。劇場中共有2000個座位，其中有1102個可升降固定坐席，415個旋轉坐席。其中，升降座位可以在2.62米和8.95米之間的高度移動，是世界上第一座採用移動、升降座椅的水秀劇場。

工作人員說，在演出進行到三分之一時，主舞台會被撤走，隨即形成一個巨大的水幕舞台，觀眾的座位會依據表演的效果平移。座椅移動的時候會像扇子一樣打開和併攏。「因為平移的速度非常慢，所以是比較安全的」，演出對老人和小孩也不設限。

漢秀劇場外觀。（視頻截圖）

目前，劇場已停業，原定9月10日開展的表演無限期推遲，停業的原因是「設備維修」。事故原因及責任主體正調查中。萬達德貢公司稱與逝者家屬就賠償等事宜已達成一致。

對此，網民紛紛表達驚訝與哀痛：「看個演出都死人」，「這種死法聞所未聞」，「簡直是吃人座椅，以後誰還敢坐？」，「這必須要有個說法，疫情一線都沒倒下，倒在了慶祝勝利的慰問演出看台上了？」