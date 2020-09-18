騰訊申請商標 擬推「微信兒童版」

騰訊集團旗下的即時通訊軟件微信（WeChat）目前正在開發微信兒童版。天眼查數據顯示，騰訊從8月19日開始申請「微信兒童版」、「WEIXIN FOR KIDS」、「WECHAT FOR KIDS」等多個商標。網友熱議：「終究還是要對小學生下手了。」

香港01報導，天眼查數據顯示，近日騰訊科技（深圳）有限公司新增多條商標信息，其中包括多條「微信兒童版」商標，商標狀態均顯示為「商標申請中」，涉及國際分類包括教育娛樂、科學儀器、網站服務等。知情者介紹，微信兒童版已進入內測階段。

據悉，中國不少學校的老師通過微信群布置作業，也在微信上跟家長、學生交流，再加上一些課堂作業，比如觀看網課視頻、英語聽力等，也需要通過微信完成，令微信在學生群體的使用頻率非常高。

在新冠肺炎疫情影響下，中國學生在家上網課學習，也不可避免要使用手機提交作業和進行課堂互動等。

但在無人看管的情況下，可能會出現學生偷玩遊戲、充值打賞等問題。而微信功能繁多，小程序使得功能可以無限擴展，家長難以限制孩子通過微信玩遊戲。因此有家長希望「微信兒童版」能夠使用最簡單的功能即可，沒有小程序也沒有小遊戲。

報導指出，網民對於微信兒童版有諸多疑問「那長大了怎麼辦？是不是還能升級為成人版」、「順便研究個老年版，這個好像更實用一點 」，也有網民認為兒童版會成為廣告商的最愛，「可以精準做廣告了，都是兒童用品、培訓班」。