閩行銷文化旅遊 推主題飛機

福建推出「全福遊．有全福」文旅主題飛機。福建省旅遊形象大使姚晨向遊客發出「一封來自福建的邀請函」，邀請遊客暢遊八閩。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，文化旅遊行業首當其衝。7月20日，福建省跨省團隊遊按下重啟鍵，激發該省涉旅企業復工復產的熱情。近兩個月來，福建文化旅遊產業加快復甦回暖。

福建省文化和旅遊廳相關負責人表示，中國各地陸續出台一系列措施以期拉動消費，福建有望迎來一波旅行消費高峰。其中國慶黃金周將至，作為受疫情影響後的首個超長8天假期，旅遊市場進入預定火熱期。

從旅遊在線預定平台「驢媽媽旅遊網」發現，福建廈門位居今年國慶假期十大旅遊熱門目的地。驢媽媽旅遊網相關負責人表示，從平台數據來看，2人精品小團、自由行、目的地參團等預定尤受青睞；含有特色文化主題酒店、中高端或國際知名度假酒店線路雖價格相對高，但預售也頗為搶手。

福建省旅遊發展集團副總經理林女超說，隨著疫情防控取得階段性成果，文化和旅遊業消費者信心逐步恢復，該集團旗下大部分景區已迅速回暖。

寧德柘榮鴛鴦草場是福建省最大的天然草場。鴛鴦草場景區今年上半年雖受疫情影響團隊遊客驟減，但截至8月31日景區接待遊客比去年同期增長31.31%；營收增長43.46%，逆勢實現雙增長。泰寧縣以夜旅遊特色產品為主導推動傳統旅遊景區復甦，7月份接待遊客數和旅遊總收入均接近上半年的總和。

福建正打造「全福遊有全福」旅遊品牌，通過「全福遊」智慧旅遊綜合服務、酒店管理、旅行社營銷等線上平台加強營銷模式創新，助力文旅產業恢復。

「一部手機全福遊APP」為旅遊企業對接市場提供全方位服務、為民眾入閩遊提供一站式便利服務。

業內人士認為，疫情過後，新的消費需求將被激發、新的業態將不斷催生。福建省涉旅企業打造了「旅遊+生態、康養、科技」等系列產品，努力實現觀光旅遊向休閑度假旅遊乃至全域旅遊方向發展。