陽澄湖大閘蟹 喜迎豐收年

「不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州」。金秋時節，海內外食客翹首以盼的陽澄湖大閘蟹即將上市。16日在江蘇昆山巴城舉行蟹文化旅遊節，蟹農稱今年陽澄湖大閘蟹喜逢豐收年，產量和個頭均超往年。

中新社報導，陽澄湖分為東湖、中湖、西湖三個部分。毗鄰東湖的巴城全鎮大閘蟹養殖、經營戶約有3700戶，相關從業人員近3萬人，年產值近40億元（人民幣，下同），淨收益超6億元。

巴城陽澄湖蟹業協會會長沈崗表示，巴城大閘蟹網上銷售佔到三成，海外訂單已飄然而至。目前協會正積極與海關、檢驗檢疫等部門溝通，力求克服海外疫情對出口訂單的影響。近年來，經對大閘蟹水質等環境的實時監測與調控，積極營造大閘蟹健康營養的生長環境，產量、質量逐年提升。產量連續多年穩定在2500萬到3000萬隻。

從近期監測來看，今年大閘蟹的產量和個頭又漲了。他們將進一步加強監管，確保讓海內外食客吃上新鮮安全的美味蟹。

蟹農王崢最近索性住在陽澄湖上的養殖區，通過網上直播等多種形式進一步打開大閘蟹銷路。他說，隨著近年來物流業的快速發展，周轉與運輸效率不斷提升，爬上餐桌的大閘蟹也更安全、新鮮，網上銷售供不應求。為延伸大閘蟹產業鏈，提升附加值，當地蟹農們還積極開發了醉蟹、蟹黃罐頭等便攜式產品，帶動了銷售額的進一步上漲。