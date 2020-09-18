首趟鐵路扶貧旅遊專列 上海開行

9月16日19時36分，「靜安-文山號」旅遊扶貧專列Y491次列車載著200多名上海遊客從上海南站駛出，前往雲南省文山壯族苗族自治州廣南縣開啟為期14天的紅色之旅。這是上海文山兩地首次開通鐵路旅遊專列，也標誌著今年跨省旅遊政策放開後中國首趟鐵路扶貧旅遊專列成功開行。

中新社報導，文山是雲南省下轄的民族自治州，廣南縣是文山州唯一未脫貧摘帽的縣。自2016年上海市靜安區與文山廣南縣結為對口幫扶地區以來，長三角地區與文山廣南縣的交流更加密切。上海和雲南文山兩地協同鐵路部門在疫情防控進入常態化後，抓住跨省旅遊政策放開的契機，策劃開行了此趟鐵路扶貧旅遊專列。

本趟專列行程除安排遊覽荔波小七孔、西江千戶苗寨、昆明石林、文山普者黑、廣西德天瀑布等耳熟能詳的景點，還將重點安排雲南文山全景體驗，看牧場牛群、尋壯族風情、憶老山戰史，坐著火車漫遊文山自治州。

在整個行程中，嚴格執行疫情防控措施，旅遊專列軟臥四人包廂，地方空調旅遊巴士，安排隨車醫生應急守護。旅遊專列抵達文山廣南縣當日還將舉行歡迎儀式。

上海鐵路國際旅遊（集團）有限公司副總經理李莉表示，該公司具有常年開行鐵路長途旅遊專列的經驗，近年來先後開行了援疆扶貧旅遊專列、援黔扶貧旅遊專列。此次文山廣南縣扶貧專列，將助推當地文化旅遊事業走出去，帶動旅遊經濟發展轉型。

未來，該公司將繼續深挖區域旅遊消費需求，鞏固拓展「鐵路+旅遊+扶貧」的有效模式，以全域旅遊助推貧困地區脫貧攻堅。