黃金周輸運 長三角加開列車

窗簾拽斷了，櫃門砸爛了，冰箱線剪斷了……家裡的房子被搞得一片狼藉，而做出這一切的竟是自己的丈夫！對丈夫如此不顧30年的夫妻感情，「扶弟魔」(指沒有度地幫扶弟弟的姊姊)妻子海霞說，主要是因為她把這套房子貸出去，幫助她弟弟了。

2020-09-18 16:36