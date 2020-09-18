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黃金周輸運 長三角加開列車
中國鐵路上海局集團有限公司表示，長三角鐵路國慶黃金周運輸方案近日出台，十一黃金周國慶假日運輸期間預計發送旅客2222萬人次，日均發送旅客202萬人次，客流量恢復至去年同期的76.3%。鐵路部門在啟用圖定高峰線的基礎上，計畫增開94對旅客列車滿足高峰客流需要。
中新社報導，今年國慶節、中秋節兩節疊加，法定節假日為8天，較往年國慶假期增加1天。在疫情防控保持常態化的形勢下，社會生產生活秩序趨於正常化，文化旅遊業放開跨省團隊遊、擴大景點接待量。預計在今年最後一個、也是下半年唯一一個假期中，旅客出行意願將進一步釋放。
今年國慶黃金周鐵路運輸期限為9月28至10月8日共計11天。預計國慶運輸期間發送的短途客流佔比超過八成。客流最高峰日將出現在10月1日（中秋節），預計當天發送旅客252萬人次。
為緩解長三角至北京、福州、廈門、南昌、萍鄉、石家莊等長途熱門方向運力緊張的情況，長三角鐵路安排加開長途直通旅客列車10對。
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