長春交警騎36萬元人民幣哈雷機車？網友轟浪費

吉林省長春市的交警騎哈雷摩托車執行勤務，有網友質疑，一台哈雷摩托車單價人民幣36.76萬元（約5萬美元），「有必要買這麼貴的摩托車嗎？」

澎湃新聞報導，長春市公安局相關負責人表示，這筆採購項目成交公告是2018年的事，這批共十輛哈雷警用摩托車均是經過正規手續和流程購買，這兩年也一直在用。至於這批哈雷警用摩托車是否有特殊用處，該負責人表示不清楚。

長春市公共資源交易中心工作人員介紹，採購標準是由採購人根據需求來提出。比如採用進口設備，一定是符合相關規定，「機構採購一定是符合法律法規及相關規章制度」。

據報導，交警部門使用哈雷摩托車屢見不鮮。2008年，北京交警部門獲哈雷－戴維森公司捐贈三輛哈雷摩托車，該車排氣量為1700c.c.，每輛價值人民幣40多萬元。

2018年10月，浙江杭州市也購置進口警用摩托車，理由為因開展外賓護衛工作的特殊需求，需要採購一批安全性高、加速性快、穩定性強的二輪摩托車。

採購公告還載明，出於對加速性能的考慮，排量必須大於1200ML；國內二輪摩托車市場無同類產品滿足該需求，只能採購進口品牌產品。符合此次採購需求的有三款進口摩托車，其中就包括哈雷摩托車。