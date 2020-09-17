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江蘇企業挺華為 員工用iPhone就開除

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
江蘇這家酒廠表示，員工若用iPhone手機就要被炒魷魚。（視頻截圖）
江蘇這家酒廠表示，員工若用iPhone手機就要被炒魷魚。（視頻截圖）

隨著川普政府對華為新一輪制裁生效，中國民間也激起一些不理智行為。江蘇一家公司就要求員工不准用蘋果iPhone手機，如果用了就要被炒魷魚，買華為手機則可獲15%補貼。相關新聞登上了熱搜，有網友批「這家公司也管太寬了吧」。

中關村在線報導，江蘇首府酒業公司表示，使用蘋果手機員工，限定30天內更換為國產牌手機，否則按照自動離職處理。所有員工不得購買蘋果手機，違者直接辭退，如購買華為手機將給予零售價格15%的補貼。

針對外界質疑，公司回應稱，排除蘋果手機是基於安全問題，考慮到公司商業機密和員工個人信息的安全性，因此對蘋果手機不是很放心。

另外公司指出，並非只提倡華為手機，任何國產手機都可以。負責人說：「我作為中國人支持國產的所有手機品牌，應該沒有錯吧！」

類似情況其實並非第一次出現，很多網友也都已見怪不怪了。有人說這是炒作搏眼球，也有人說是道德綁架，大喊支持的人也大有人在。

網友表示，「有補貼還不錯，但是辭退的話有點過分了」、「支持用國產手機，但不能用這種方式」、「去年才成立的小酒廠，蹭一波熱度，踩蘋果和華為上位吧？」，也有網友表示，「就算只准用蘋果，不准用華為也是老闆自己的事，他想怎麼管理就怎麼管理」。

酒廠發的公文。（視頻截圖）
酒廠發的公文。（視頻截圖）

華為 iPhone 蘋果

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