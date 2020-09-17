兩岸比武網上過招 短影音切磋居家健身

一道道刀光劍影，一段段輾轉騰挪，短影音上各路「武俠」大顯身手，這是正在進行的第四屆海峽兩岸武術交流活動場景。因新冠肺炎，本來應是刀光劍影，南拳北腿過招的比賽，如今兩岸武術愛好者只能透過網上過招、影音比武切磋居家健身。

第四屆海峽兩岸武術交流會網路賽事日前圓滿落幕。海峽兩岸武術交流會是由北京市、天津市、河北省三省市台辦共同發起舉辦的，今年新冠疫情爆發，讓本屆武術交流會中止舉行，此次武術交流活動以居家武術健身為主題，主辦單位改為線上網路賽事，為傳統武術交流賦予了新的內涵和展示形式，引導兩岸全民健身，展示武術交流成果。

為確保「網上過招，影音比武」這種前所未有的武術比賽，做到公平、公正，主辦單位北京市西城區台辦、西城區體育局制定了嚴格的賽事規則，參賽交流運動員的表演視訊通過全民太極app公開播放，主辦單位聘請的高水準裁判線上「執法」。

據主辦單位表示，本屆交流活動的舉辦時間為今年5月-9月，在中華洪門武術聯盟等組織的積極組織下，有近5,000人參與，共收到5,000多部短影音，年輕人的參與比例達到20%以上。台灣共上傳570個影音，參加交流者年齡最大的69歲，最小的只有7歲。

「網上比武」吸引了台灣年輕的「練家子」，570個視頻中年輕人的視頻達到150個，占比26.32%。為使此項交流活動的影響更加廣泛，共設定了14個專屬賽場。

9月4日上午，10位賽事冠軍齊聚北京北海公園九龍壁表演，並在最後共同祝賀此次第四屆海峽兩岸武術交流會網絡賽事成功舉辦。全球洪門聯盟總會長劉會進也特地發來影音，恭賀此次比賽取得圓滿成功。

擂台比武還要以文會友，本届海峽兩岸武術交流活動的另一個亮點－海峽兩岸第三届《武藝天下》武術·書畫·攝影交流活動也在積極籌備中，將於9月18日於北京舉辦。