12歲童吃外賣餐嚼不碎 吐出爸媽傻眼…竟是打結避孕套

浙江諸暨市的張先生一家日前因為想吃消夜就點了外賣，12歲的兒子吃到一半，突然吐出一個橡膠異物，仔細一看竟然是個用過的避孕套，上面還打了結！張先生一家人都噁心到想吐。

江西網絡廣播電視台報導，張先生日前在外賣平台上買了消夜，外送餐到後他就先吃了，回房休息時突然聽到妻子尖叫聲，發現12歲的兒子在酸辣土豆絲裡面吃出了一個非常像避孕套的橡膠物品。

張先生回憶表示，兒子在吃的時候發現有異物，怎麼都嚼不碎，吐出來一看，是一個打著結的橡膠製品。「這個避孕套是打結的，肯定是用過的。」隨後張先生拍照留證，就把菜扔了。雖然他們一家人吃完後身體都沒有不舒服的症狀，但心情都大受影響，越想越覺得噁心。

事後張先生找店家理論，可是店家看了照片說，這根本就不是避孕套，似乎是一個氣球。店家還辯稱，他到目前都從來沒有使用過避孕套，根本都不知道避孕套長什麼樣子。

據報導，老闆表示，店裡只有他一個廚師，排除了他的嫌疑也就排除了烹製的過程中掉下異物的可能性。老闆解釋，這道菜將土豆切絲，拌炒，用高溫的油過濾一下，高溫的油碰到塑料是什麼感覺，不管是橡膠還是塑料，肯定是會產生一些變化。

外賣員也表示，在送外賣的過程中從未有人打開過此外賣，所以這個避孕套到底是怎麼進入到菜中，目前還有待相關人員釐清。