浙江12歲少年 「直播養家」擁170萬粉絲

浙江12歲的少年舒奧華因為很會唱歌，成了小有名氣的網路直播主，在平台上擁有多達170萬粉絲，每天放學後就忙著準備直播，在網路上的收入成了全家主要經濟來源，但也引發爭議，有網友認為奧華的父母不該把養家重擔丟給年僅12歲的孩子。

新京報報導，在直播平台上擁有170萬粉絲的舒奧華，在直播間展現歌唱才華，還會轉圈、轉手絹、來回變換男女角色，歌唱了一首接一首，絲毫看不出他早上5時半就起床去上學，到晚上8時半才下課，還趕著回家直播到10時。

舒奧華每天過著分秒必爭的生活，每天只睡五個小時，除了在學校完成學業，還要找時間來練習發聲，為晚上的直播做準備，但奧華不怕辛苦，他說「再累也要直播，得賺錢。累不怕，沒有錢才是最可怕的。」直播的收入成為一家人主要經濟來源，包括幫媽媽還信用卡費、付兩套房子租金、甚至時不時要給上高中的哥哥零花錢，舒奧華成了家裡的「頂樑柱」。

據報導，奧華的班主任王老師表示，奧華家境不富裕，每學期學費都得欠著，有時候一學期結束了學費都交不齊。但奧華相當懂事，在學校也從不主動提起直播的事，只有一次老師問起時，他才自豪地說，「老師，我的粉絲快40萬了，他們對我特別好。」

報導說，奧華的粉絲大都是40到60歲，他口中的「乾爸」老王叔是他的頭號粉絲，每次PK賽，老王叔都會刷很大的禮物幫助奧華取勝。就連在現實生活中，老王叔也會買吃的用的穿的給奧華，甚至贊助新款蘋果手機讓他直播。還有很多粉絲寄給奧華零食、牛奶、衣服，家裡的大米、鞋子、電子琴、架子鼓等也全是粉絲送給他的。

不過有網友質疑，為何父母都不出去賺錢，要讓一個12歲的孩子養全家？奧華的母親楊曉蘭看了網友留言後時常傷心，但舒奧華還反過來安慰媽媽，在新聞下回覆了「懂的人自然會懂，我也不想解釋，沒必要，浪費時間。」