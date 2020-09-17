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中共黨校前副校長：省部級幹部貪汙受賄金額怵目驚心

聯合報 / 特派記者林則宏／即時報導
中共中央黨校前副校長李君如17日在上海第二屆「初心論壇」開幕式上發主旨報告。（取自《上觀新聞》）
中共中央黨校前副校長李君如17日在上海第二屆「初心論壇」開幕式上發主旨報告。（取自《上觀新聞》）

中共中央黨校前副校長李君如17日上午在上海一場論壇上說，「最近兩年處理的一些省部級領導幹部的大案，他們貪汙受賄的財產金額，實在怵目驚心，讓人無法想象。」

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，在上海市委宣傳部、上海市委黨校等單位聯合主辦的第二屆「初心論壇」開幕式上，李君如發表了一場主旨報告。

李君如說，對於各級領導幹部特別是高級幹部來講，要「不忘初心、牢記使命」，不僅要革除那些違背「人民至上」價值觀的資產階級的和其它非馬克思主義權力觀的影響，還要痛下決心革除那些違背「人民至上」價值觀的資產階級的和其它非馬克思主義的「財產觀」的影響。

「之所以要把『財產觀』問題提出來，是因為在研究權力觀的時候，我們注意到那些以權謀私的腐敗分子謀的『私』，主要是財產。」李君如稱，在反腐敗鬥爭中依法處理的不少幹部，他們的問題大多發生在利用職務上的便利大肆貪汙或受賄上。

李君如說，「因此，我們不得不把領導幹部應該有什麽樣的財產觀問題提到世界觀、價值觀層面上，和權力觀問題一起來進行研究和討論。」

李君如表示，判斷人們政治上先進和落後的標準主要是看他們的思想政治狀況和現實表現，看他們的財產是怎麽得來的以及對財產怎麽支配和使用，看他們以自己的勞動對中國特色社會主義事業所作出的貢獻。

他指出，中國共產黨在黨的思想建設中大力提倡艱苦奮鬥的革命精神，強調共產黨人不能因為財富增加、生活富足而拋棄艱苦樸素的優良傳統，更不能把商品交換和資產階級生活方式那一套搬到黨內來，在反對形式主義、官僚主義的同時，毫不留情地反對享樂主義和奢靡之風。

李君如說，領導幹部在財產觀問題上，還要注意把握好三點：一是「財產為了誰」、「財產從哪裡來」、「財產用於何處」。亦即，作為共產黨人和黨的領導幹部，在財產觀問題上，也要「不忘初心、守住初心」。

上海 共產黨

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