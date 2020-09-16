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河北清朝古橋遭「破壞式維修」失歷史痕跡 省文物局責令停工

香港01 / 彭琤琳
具有200多年歷史的中國重點文物保護單位河北衡水安濟橋近年進行整修，卻有網友發現古橋被「破壞式維修」已失去歷史痕跡。圖擷自微博。
具有200多年歷史的中國重點文物保護單位河北衡水安濟橋近年進行整修，卻有網友發現古橋被「破壞式維修」已失去歷史痕跡。圖擷自微博。

經過逾一年的修繕，具有200多年歷史的中國重點文物保護單位河北衡水安濟橋，橋體和橋面修繕已基本完工。但近日有網友曝光安濟橋的修繕現狀，發現該橋失去了車輪印等標誌性的歷史痕跡，被平整的石磚代替，因此戲稱這是「破壞式維修」。對此，河北省文物局周一（14日）回應表示，指事件屬當地文物管理部門過失，目前已責令停工。

根據公開資料顯示，衡水安濟橋又名衡水老橋，建成於清乾隆三十一年（1766年）目前坐落於衡水市勝利東路，是河北省境內現存橫跨滏陽河上規模最大的古代石橋，也是河北省內現存較大的古代石拱橋，現為中國重點文物保護單位。

200多年來，衡水安濟橋經過多次損毀、修建，距今年代最近的一次嚴重破壞是1937年被侵華日軍炸毀的石橋中孔，後曾數次進行修復，而這次的修繕工程於2019年5月開工。

據網友近日曝光的圖片顯示，安濟橋橋面原有的石材寬大平滑，部分石塊佈有裂痕，橋面中間有兩道車輛長期碾壓的車轍痕跡，呈現出滄桑古樸的歷史風貌。修繕後，如今的橋面中間新鋪上一截平整的石材，原有的車轍痕跡也被新鋪設的石材截斷。

對此，河北省文物局回應稱，安濟橋橋面施工過程中，工作人員發現橋頭兩端地面標高降低，清理橋面瀝青後，發現中孔橋面石位置為雜土回填，於是當地決定採取補配「中孔橋面石」的做法，「但是這一做法並沒有經過上報處理，現在已責令地方停止施工。」

文物局還稱，後續將按程序由地方重新上報「修繕橋面」的相關工作請求，省文物局重新進行審批，如果審批通過，原被責令停止的修繕工作可繼續進行施工。

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文章授權轉載自《香港01》

文物 修復 古蹟

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