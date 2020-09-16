兩偷渡客確診 導致雲南邊境城市瑞麗封城一周

位於雲南省西部毗鄰緬甸、擁有20多萬人口的瑞麗市，本周一（14日）22時起無預警封城，時間暫定一周，原因是兩名來自緬甸的偷渡客確診感染新冠肺炎，且兩人入境後到確診前，超過一周時間到處「趴趴走」。因此，瑞麗也宣布15日起全市普篩，「確保不漏一人」，檢測費用由當地政府承擔。

雲南省衛生健康委14日通報，瑞麗市發現兩例輸入性新冠肺炎確診病例。其中一人為32歲緬甸籍楊姓女子，常住緬甸曼德勒省曼德勒市，另一人為16歲緬甸籍女子，為楊姓女子的保姆，與其同住。

9月3日，楊姓女子帶著3個孩子和兩個保姆從緬甸偷渡入境瑞麗，住在楊姓女子姐姐在當地一處社區的家中。

楊姓女子入境後先後去過菜市場、健身房、商場、公園、餐廳等地，並曾搭乘滴滴打車外出。

直至10日，楊姓女子感覺嗅覺和味覺不敏感，又搭滴滴打車到醫院做核酸檢測，然後就上街買菜。13日，楊姓女子與其保姆先後確診感染新冠肺炎。

在兩人確診後，瑞麗市人民政府隨後於14日晚間發布公告，自當日22時起，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周。市區所有居民進行居家隔離，無特殊原因不得進出。

大陸《財新網》指出，封城讓當地居民猝不及防。當地一位民眾表示，現在所有小區都不讓出門了，社區、學校、公司接到封城通知後幾乎都是在14日半夜，有人在網上看到政府通告後半夜緊急外出購買物資。

瑞麗另一位民眾說，「我是凌晨2點出去搶菜的，當時得到通知的小區居民都出來了，蔬菜和豬肉很快搶購一空，豬肉價格甚至漲到（人民幣）60多元1斤（500公克）。」

瑞麗隸屬雲南省德宏傣族景頗族自治州，為與緬甸交界的口岸城市，其邊境線綿長且難以管理。瑞麗市副市楊謀表示，瑞麗邊境線長169.8公里，其中江河段105.1公里，陸路接壤64.7公里，犬牙交錯，阡陌相通，無天然屏障。

楊謀說，中緬兩國邊民跨境而居、同宗同源、語言相通，往來頻繁，邊境形勢錯綜復雜，管控任務艱巨。

對於瑞麗這次疫情，人民日報旗下的《健康時報》形容：「兩個偷渡者：停了一座城」。作為傣族聚集區，瑞麗近年來已成為備受大陸民眾青睞的西南民族風情旅遊景點。

然而突如其來的疫情與封城，將使得大陸民眾在即將到來的「十一」與中秋節八天連假，要到瑞麗旅遊基本無望，瑞麗因此蒙受的經濟損失難以估計。