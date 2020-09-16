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大陸沙漠旅區驚見「陷阱公廁」 車陷沙土遭索高額拖車費

香港01 / 彭琤琳
中國甘肅敦煌一名白衣男子在沙漠易塌陷的位置設有「陷阱公廁」，還標示「公共衛生間」的立牌吸引遊客開車近前，卻造成遊客車輛陷入沙土，屆時白衣男子再趁機向遊客索取高價拖車費。圖擷自微博。
中國甘肅敦煌一名白衣男子在沙漠易塌陷的位置設有「陷阱公廁」，還標示「公共衛生間」的立牌吸引遊客開車近前，卻造成遊客車輛陷入沙土，屆時白衣男子再趁機向遊客索取高價拖車費。圖擷自微博。

近日有大陸遊客投訴，甘肅敦煌公路旁有公廁建在沙土上，開車靠近後車輛陷入沙中，車主其後被附近的「工作人員」索取高價拖車費，且不允許其他遊客幫忙拖車。事件曝光後引起熱議，敦煌市外宣辦周二（15日）表示，涉嫌在「陷阱公廁」中強迫交易犯罪的5名疑犯已被抓獲，其中2人已被刑事拘留，案件仍在偵查。

一段名為「專坑（騙）遊客的公廁」影片自周日（13日）起在網路上瘋傳，影片中一位名為「小粉攤旅行」的旅行部落客自駕經過甘肅阿克塞縣和敦煌交界處時，看到一輛房車陷入沙堆中，欲上前營救，卻被附近的「工作人員」百般阻撓。

據陸媒報導，影片拍攝者表示，上述事件發生在8月17日，地點在甘肅阿克賽縣城沙山灣路段的無人區，屬於敦煌管轄。他經過時發現有汽車陷入在沙地中，正準備去幫忙，就有身穿白衣的男子走出來問他是否有救援證，並表示並不是誰都可以來拖車救援。

據當事乘客表示，「既然他（旅行部落客）在這讓他幫我拖一下不行嗎？你為什麼要攔他？」白衣男子稱自己沒有攔，但要等老闆來再說。該乘客還透露，「這些人（白衣男子）說要兩個車才能把他們的車拖出來，一個車要加人民幣1500元（約新台幣6458元），共要價人民幣3000元（約新台幣12917元）。」

路過的旅行部落客發現有遊客車輛被困，有意上前幫忙拉車，卻遭白衣男子阻止。圖擷自微博。
路過的旅行部落客發現有遊客車輛被困，有意上前幫忙拉車，卻遭白衣男子阻止。圖擷自微博。

經過一番拉扯，這名旅遊部落客終於幫助汽車脫困，他在影片中指出，陷車地點附近有一間公廁還有一間沙漠旅遊店，標示牌上寫有「沙漠、越野、衝浪」等字樣。部落客稱，「我懷疑這就是一個騙局，以公共衛生間為誘餌，讓其他路過上廁所的遊客陷車，再收取高額拖車費。」

事件曝光後，不少網友都指自己在同一地點有相似經歷，遊客林女士租的車輛從公路拐到涉事公廁時也陷進沙堆。她當時向附近沙漠旅遊店求助幫忙拖車，對方卻詢問林女士要不要玩「沙漠項目」，最終林女士付了人民幣400元（約新台幣1722元）「遊玩費」加拖車費才得以解困。她還表示，當時自己答應讓店家幫忙拖車才拿到廁所鑰匙，而負責拖車的就是上述部落客提供的影片中的白衣男子。

針對事件，甘肅省敦煌市外宣辦官方微博「敦煌發布」周二發文稱，上述事件中涉嫌強迫交易犯罪的5名疑犯已被抓獲，其中2人已被刑事拘留。

當地警方的通報稱，自2019年3月起，犯罪嫌疑人邸某儒（37歲，甘肅敦煌市人，有故意傷害犯罪前科）在距離敦煌市區50多公里的215國道607公里處經營「庫姆塔格沙漠越野基地」，修建廁所、蒙古包等設施，雇傭李某等人為員工，經營沙漠越野、滑沙等項目。當路過車輛駛入路邊廁所前鬆軟沙地被困後，邸某儒等人借機強行索要拖車費，並阻止他人救援。通報表示，在該路段有類似遭遇的網友可以和敦煌市公安局聯繫。

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文章授權轉載自《香港01》

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