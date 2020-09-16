香港放寬新冠限制 六四紀念館亦重開

重開健身館、娛樂設施後數日，港府衛生局局長陳肇始宣布將重開酒吧、游泳池和主題公園。

限聚人數此前放寬至四人，如今繼續保持。公共海灘也繼續實施禁令。有關部門呼籲保持警惕。

新冠疫情中，香港共發現4976個感染病例，101人死亡。

此輪放松措施前，由中國政府帶領的大規模項目對180萬港人進行了檢測--這接近於香港人口的四分之一，發現42個感染病例，其中5例為追蹤聯絡人發現的病例。

目前每日新增病例已降至個位數或兩位數。七月曾破百。周二（9月15日），沒有發現本地新增病例。

香港游泳池將以一半的運力營運。餐飲業、包括酒吧則必須在午夜前打烊。

兩座主題公園--海洋公園和迪士尼樂園以及會展中心自周五起也將允許營業。

香港迪士尼樂園為港府多數持股，迪士尼集團少數持股。今年7月15日，迪士尼樂園因新冠而第二次停業。此前6月，迪士尼曾恢復營業。迪士尼表示，本周五不會立即恢復營業。

有關部門周二還宣布發放第三輪新冠援助基金，價值240億港幣，旨在扶持困境中的企業。港府財政司司長陳茂波表示，疫情期間的總援助款已超過3000億港幣。

8月，香港下調本年度經濟增長預期。此前預計國民生產總值將下降4-7%，如今預計將下滑6-8%。

與此同時，香港六四紀念館官方網頁宣布，本周二重新開放。此前7月15日，六四紀念館因新冠疫情而閉館。目前展出的新主題展覽名為"走在抗極權最前線 --從「八九六四」到「反送中」"。

苗子/達揚（路透社）

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