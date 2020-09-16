大陸國內航線航班 部分放寬准入

中國民航局運輸司副司長靳軍號15日在中國民航局召開的新聞發布會上表示，民航局已下發「關於2020/21年冬春航季國內航線航班評審相關工作的通知」，調整放寬了部分大陸國內航線航班准入政策。

中新社報導，主要有兩方面措施。一是放開核准航段每周最大航班量限制：根據市場需求情況和繁忙機場保障能力，大陸國內航線分為核准航線和登記航線。其中，核准航線是指涉及北京、上海、廣州機場之間及其連接部分國內繁忙機場的客運航線，目前共49條。

為了優化資源配置、維護良好有序的市場競爭環境，「評審規則」對核准航線的准入設置了一些考核條件，以更好實施宏觀引導；同時設置了每條核准航線每周可執行的最大航班量，航空公司可對尚未使用的剩餘航班量提出申請。

靳軍號稱，疫情以來大陸國內航空運輸市場受到較大影響，為了更好發揮航空運輸企業的內生動力，本次調整放開了核准航段每周最大航班量限制，航空公司在符合航空安全、通達性和運行品質要求的基礎上，可以靈活自主的安排航線航班。

放寬准入的同時，兼顧到引導航空公司適度競爭以及北京大興國際機場轉場運營需求，明確了2020/21年冬春航季期間，涉及上海、廣州的核准航段每次評審時可申請不超過14班/周，涉及北京的核准航段每次可申請不超過28班/周，其中北京首都國際機場每次可申請不超過14班/周。

二是放寬涉及北京、上海、廣州（下稱北上廣）三大機場支線航線准入限制。為提升樞紐機場集散功能，「評審規則」要求，航空公司申請涉及北上廣直達年旅客吞吐量200萬以下機場航線，需滿足「在北上廣其中一點通航點數達到15個」的附加條件。

為支持航空公司開拓潛在市場和完善樞紐網絡，促進中小機場的市場恢復，相關政策調整為：航空公司申請涉及北上廣直達年吞吐量100萬以下機場的特殊登記航線航班，需符合「以該航線涉及的北上廣機場為主基地或在該航線涉及的北上廣機場通航點數達到15個」的准入條件。調整後，2019年旅客吞吐量在100萬—200萬間的32個機場至北上廣航線，將不受通航點數量的准入門檻限制。