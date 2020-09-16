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國內線民航穩健恢復 8月運量創今年新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國民航局發展計劃司副司長張清15日在中國民航局召開的新聞發布會上披露，中國民航正穩健恢復。今年8月民航共完成旅客運輸量4553.9萬人次，接近去年同期四分之三，同比增速較2月提高58.9個百分點，其中，國內航空完成4535.1萬人次，已恢復至去年同期八成以上，是今年以來月度國內旅客運輸規模的最高值。

中新社報導，8月份，民航全行業完成運輸總周轉量75.4億噸公里，恢復至去年同期的65.4%，同比增速較2月提高39.3個百分點。　　

張清稱，受境外新冠肺炎疫情持續蔓延影響，國際航線旅客運輸規模持續處於低位。8月完成旅客運輸量18.9萬人次，同比下降97.3%，日均運輸約6000人次。　　

貨運方面，8月全行業共完成貨郵運輸量54.6萬噸，恢復到去年同期的86.7%，其中，國內、國際航線分別恢復到去年同期的86.2%、87.8%。從貨運方式看，全貨機完成貨郵運輸量同比繼續保持較快增長，本月全貨機完成貨郵運輸量22.0萬噸，較去年同期增長20.1%。

民航局 航線

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