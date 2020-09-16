國內線民航穩健恢復 8月運量創今年新高

在香港掛牌上市、公司市值超過2000億人民幣的地產公司龍湖集團老闆吳亞軍，行事風格較為低調而不為外界所熟知。但這位行事低調的女老闆，卻因為一位新進員工在內部論壇充滿溫情的「感恩」發文，而發了篇「砲聲隆隆」的長文，「龍湖的文化什麼時候變得如此『黏連』和『甜蜜』了」、「一定要令管理層警惕」「是不是沒有目標感和方向感的人太多了」…狠狠的「刮」了發文者一頓。

2020-09-14 17:13