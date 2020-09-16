滬蘇通鐵路 旅遊專列首發

9月12日8時51分，300多名上海遊客乘坐C3856次列車從上海火車站啟程，經滬蘇通鐵路前往南通，開啟為期兩天的探古訪幽人文休閒之旅，這標誌著滬蘇通鐵路開通後的首趟高鐵旅遊專列順利開行。

今年7月1日，滬蘇通鐵路開通運營，結束了上海至南通沒有高鐵的歷史。藉助滬蘇通鐵路通車的東風，中國鐵路上海局集團有限公司所屬上海鐵路國際旅遊（集團）有限公司與南通市文化廣電和旅遊局簽訂了戰略合作協議，針對上海遊客的旅遊消費特點和需求，創新設計推出「乘著高鐵遊南通」為主題的系列旅遊產品。

中新社報導，這套旅遊行程，遊客從上海站出發到達南通後，遊覽狼山國家森林公園、濠河風景區。第二天，遊覽南通博物苑、唐閘古鎮。整趟專列一價全含，最低需200元人民幣左右，就可一覽南通主要景點，體驗古樸文化韵味。產品最近一經推出，上海旅遊市場反響熱烈，短短5天內300多個席位銷售一空。