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蘭州曾發生布魯氏菌洩漏事件 3000多人被感染

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
甘肅衛健委表示，蘭州生物藥廠已被撤銷布病疫苗生產許可，啟動問責追責。（澎湃新聞照片）
甘肅衛健委表示，蘭州生物藥廠已被撤銷布病疫苗生產許可，啟動問責追責。（澎湃新聞照片）

據福布斯中文網微博，甘肅省蘭州市衛健委表示，大陸去年底曾爆發疫苗製造過程中布魯氏菌洩漏事件。2019年11月28日，蘭州獸研所布魯氏菌抗體陽性事件發生後，截至2020年9月14日，累計檢測21847人，初步篩出陽性4646人，甘肅省疾控中心覆核確認陽性有3245人。

2019年12月26日，大陸中央、省市專家組成的聯合調查組調查認定：「2019年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所處在中牧蘭州生物藥廠的下風向，人體吸入或粘膜接觸產生抗體陽性，造成蘭州獸研所發生布魯氏菌抗體陽性事件」。

「此次事件是一次意外的偶發事件，是短時間內出現的一次暴露」。

根據調查結果，甘肅省市聯合調查組依法對涉事責任單位啟動了立案查處工作，依法從嚴、快速追究相關組織和人員責任。

2020年1月13日撤銷了蘭州生物藥廠布病疫苗生產許可，1月15日，撤銷了蘭州生物藥廠布魯氏菌病活疫苗（S2株）和布魯氏菌病活疫苗（A19株）產品批准文號，同時註銷了蘭州生物藥廠布魯氏菌病疫苗生產車間生產的疫苗產品共7個獸藥產品批准文號。

大陸財新網，昨天首次報導蘭州中牧蘭州生物藥廠布魯氏菌洩漏事件。

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