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海峽兩岸中秋燈會 28日崑山亮燈

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會效果圖。（香港文匯網）
2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會效果圖。（香港文匯網）

2020海峽兩岸（崑山）中秋燈會將於9月28日至10月28日在台商聚集地江蘇崑山舉行，期間將同步開展一系列兩岸文化交流融合等活動，全方位展示兩岸交流合作成果，促進兩岸文化交融和心靈契合，勾勒兩岸融合發展的美好未來。

據香港文匯網，本屆燈會，由國務院台辦指導，江蘇省台辦、中華文化聯誼會和台灣中華兩岸交流協會全程支持，崑山市政府主辦。崑山旅遊度假區管委會副主任董建國表示，燈會繼續選址周庄和開發區慧聚廣場，其中，周庄燈區以水鄉、古鎮、田園江南格局為依託，將傳統彩燈與現代光影藝術相融合，重點打造水鄉古鎮、台灣老街、香村．祁庄三個主題片區，並在古鎮福洪橋至貞豐橋段打造以花巷和雨巷為主題的燈光秀區，110多組彩燈組點亮周庄唯美炫彩之夜。

水鄉古鎮片區主要展現周庄靈秀的水鄉風貌和質樸的民俗，台灣老街片區以江南典型文化與台灣風俗特色相融合，採用情景燈光、燈光秀等打造出一片具有特色文化的區域，展示大美崑山的多彩生活，充分展現海峽兩岸的風土人情魅力。

香村．祁庄片區則運用現代燈光工藝和技巧展現香村獨有的田園氣息。除3個主題片區外，周庄鎮域主要路段配以燈飾布置，以「中秋明月夜 兩岸情相連」為主題，以江南傳統文化和兩岸情為文化根基，起到迎賓、引導的作用。

崑山開發區慧聚廣場燈區設置三個彩燈組團，其中，「兩岸情．一家親」彩燈組團圍繞「匯聚兩岸情 兩岸一家親」的主題，以並蒂蓮、同源橋為創作靈感，將獨具台灣特色的媽祖文化與開發區特有的江南綢錦等元素相融合，打造出兩岸融合發展、百姓安居樂業的繁榮景象，展現了開發區開放融合、創新進取的蓬勃朝氣。

「慧聚同心．祈福中華」彩燈組團結合中國傳統文化影響力，營造出和諧美滿、幸福安康的節日氛圍。

燈會期間，兩岸文化交流融合與互動的活動同步開展。除9月28日晚舉行的亮燈儀式外，還特別安排三大系列、十多個子活動。周庄將推出「夜嗨夜有戲」嘉年華活動、水鄉星空音樂燒烤季和「神武&夜周庄」古鎮主題宣傳活動。開發區慧聚廣場還安排了「崑山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽、慧聚兩岸兒少繪畫比賽、媽祖杯壘球邀請賽以及兩岸民俗文化交流匯演、兩岸攝影展、台企品牌展和夜崑山．慧聚兩岸夜市，豐富對台交流活動內涵，彰顯兩岸民俗特色，增強遊客互動體驗感。

燈會 中秋

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