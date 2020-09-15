部分大學防學生離校 十一連假「8天變1天」

今年的中秋節與「十一」假期（10月1日）相撞，中國有長達八天的假期。不少大學生一早計畫好迎接開學後的第一個黃金周。但受新冠疫情影響，不少大學日前紛紛發布通知，縮短十一假期。

香港01報導，因應疫情，高校對學生進出校園多有限制，不少大學日前就紛紛發布通知，縮短十一假期，部分學校甚至只放一天，學生們不僅不能離校出行，還要面對假期補課。

據央視報導，目前，仍有高校對雙節假期安排處於觀望狀態，但已有不少高校作出縮短雙節假期的決定，並公布假期補課及調休時間，一些學校對寒假放假時間也作了相應調整。

已公布假期安排的高校中，基本都安排了補課或上課，放假都與原本的8日相去甚遠。由於10月1日是周四，華北水利水電大學、中央財經大學、東北財經大學的十一假期（連周六、日）只有四天，次周一（10月5日）就要上課；長春工業大學則是連10月4日的周日也要補課，黃金周縮水成三天假期。

此外，長春師範大學、中南民族大學、湖北大學、對外經濟貿易大學更是只安排了1天的十一假期，10月2日就要上課。

事實上，對於十一假期大學生能否離校，教育部應對疫情工作領導小組辦公室主任王登峰日前在記者會上表示，十一假期和周六、日以及課後進出校門的管理是一樣的。高校採取的調整假期舉措，是在疫情影響下，由於疫情防控所做出的一些管理規定和要求。