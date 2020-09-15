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廣西女大生宿舍聚餐喝醉遭男老師性侵 另1女逃走未報警

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電
廣西南寧師範大學。(取材自百度百科)
廣西南寧師範大學。(取材自百度百科)

今年暑假，廣西南寧師範大學師園學院一名女生跟同學一起到該校男老師陳某宿舍裡聚餐，因醉酒不省人事後，遭到陳某性侵。當天，另一名醉酒女生也差點遭到陳某侵犯，幸好及時打電話向男同學求助，逃過一劫。涉案老師涉嫌強姦罪，被警方逮捕。

南國早報報導，22歲女生阿麗（化名）說，今年暑假，包括她在內的一共13名學生被錄取為該校2020年暑假招生諮詢志願者。

今年32歲的男老師陳某8月6日在招生志願者微信群發布消息稱，另一名老師請大家吃餃子。陳某在學生工作處任職，未婚。

當晚，阿麗跟10名同學及2名老師到陳某宿舍裡聚餐、玩撲克牌和喝酒。7日凌晨，其他老師和同學陸續離開陳某宿舍，最後只剩下陳某、阿麗和另一名女生阿雯（化名）。當她醉得完全不省人事時，應該是7日凌晨3時左右。

據報導，7日中午，阿麗醒來後，發現自己身體上的異樣。意識到自己遭到性侵，阿麗馬上質問此時也在宿舍裡的陳某。陳某一開始否認，到最後說「該發生的都發生了」「我可以負責」等之類的話。

當天，阿麗將遭性侵一事告訴男友阿強（化名），並報警，南寧市公安局明陽派出所民警介入調查。

另外，當天早上6時許，陳某準備侵犯同樣喝醉了的阿雯時，阿雯驚醒過來打電話向男同學求助。男同學趕來時阿雯已跑出宿舍，便帶著阿雯離開了，未報警。

警方將陳某帶回去調查，陳某承認了性侵阿麗的犯罪事實。

案發後，校方派出老師對阿麗開展安撫工作。當她向校方提出轉校和索賠要求，但遭到校方拒絕。該校宣傳部相關人員9月14日稱，他們配合公安機關調查。關於阿麗所提出的要求，要等調查結果再做決定。

陳姓老師於8月6日在招生志願群發布聚餐的信息截圖。(取材自南國早報)
陳姓老師於8月6日在招生志願群發布聚餐的信息截圖。(取材自南國早報)

宿舍 性侵 公安

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