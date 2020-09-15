頂級AI科學家、UCLA教授朱松純 將離美入職清華大學

虎嗅網報導，北京清華大學近日傳出一張「擬聘新進校人員公示名單」照片，顯示洛杉磯加大(UCLA)教授朱松純將入職該校自動化系，職務為科研系列教授。消息引發關注，分析稱其一旦回歸中國，將帶領科研傳承並帶動更多人才回歸。

報導指出，據「機器之心」13日求證確認，朱松純將以國家戰略科學家的身分回中國，受邀籌建北京通用人工智能研究院（Beijing Institute for General Artificial Intelligence，BIGAI，民辦非營利）並擔任院長，與此同時朱松純也將與北京大學、清華大學展開研究合作。

報導分析，中國科研水平與世界領先的差距，除了有「上升」制度、「急功近利」等原因外，其中很重要的一個點就是對於前沿研究人員，缺乏一些優秀的「領路人」。如今，這些人一旦回歸中國，勢必意味著將以「領路人」的身分，一方面能夠培養出一大批學生作為科研傳承，另一方面則是可以用自身境遇觸動其他華人大牛，帶動更多的人才回歸。

據悉，朱松純1968年生於湖北省鄂州市，1991年從中科大計算機專業畢業，1996年在哈佛大學獲得計算機專業的碩士、博士學位；而後又在布朗大學攻讀應用數學博士後，在史丹福大學的人工智能實驗室任教講師，俄亥俄州立大學的計算機係與認知科學中心，任助理教授。

朱松純2002年後在UCLA任統計學與計算機科學系教授，算機視覺、認知、學習與自主機器人中心主任，是華人AI領域的頂級學者。他曾在各種國際頂級期刊上發表論文300餘篇，三次獲得馬爾獎，兩次擔任美國視覺、認知科學、AI領域跨學科合作項目MURI（Multidisciplinary University Research Initiative，國防部出資的多學科大學研究計畫）負責人。

報導稱，朱松純回中國並非一時興起，早在2005年，他就聯合多位知名科學家在老家鄂州市，創辦了民辦、非盈利國際交流平台蓮花山研究院，並任院長。2017年7月在洛杉磯創立暗物智能科技DMAI，又在2018年7月於廣州南沙註冊了公司。