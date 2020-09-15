任龐培歐顧問被逐出族譜？ 余茂春大笑回應

本報系聯合報報導，美籍華裔學者余茂春是美國國務卿龐培歐的首席中國政策顧問，主張美國強硬對抗中國，繼被母校重慶永川中學「除名」，日前又傳出余茂春遭安徽故鄉余氏宗族痛斥為「漢奸」，並逐出族譜。對此，余茂春以網路語言LOL（大笑）答覆。

余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大，網路上流傳約一分鐘的影片顯示，某會議室掛著「憤怒聲討漢奸余茂春 開除余茂春族籍 驅逐出族譜」的標語，一群老人聚在一起。

第一個發言的老人用濃厚的口音說，余氏宗族聲討「漢奸」余茂春，然後請另一人通報余茂春「罪行」，網路上有未經證實消息，指會議發生在安徽壽縣，時間是9月6日。

余茂春曾是重慶永川中學的文科高考狀元，名字刻在校園牆上，7月底社交網路流傳的一則影片顯示，工人正把他的高考狀元的大名從石碑鑿除。

據報導，余茂春是龐培歐的首席對華政策和規畫顧問，也是美國外交政策的頂層人物，距龐培歐的辦公室僅有幾步之遙。

蘋果日報引述華盛頓時報6月15日曾專訪余茂春，稱他是龐培歐在中美關係上「最有影響力的顧問之一」，是過去3年中川普政府內「強大的幕後力量」。更有美國人吹捧余茂春為美國「國寶」，指他對中國有像百科全書般的認識，是「極權最有力的敵人之一」。

余茂春故鄉的一班鄉親，開會要求將余逐出族譜。視頻截圖

消息傳回中國社交媒體，余茂春自此被稱為「狗頭軍師」、「漢奸」。環球時報總編胡錫進更曾指他是偽學者、政治投機分子。

針對網上流傳「被逐出族譜」的影片，中央社詢問余茂春，余以網路語言LOL（大笑）答覆。