減少固體廢物 陸打造無廢城市

「無廢小區」、「無廢工廠」、「無廢學校」、「無廢公園」……重慶、紹興、深圳等中國大陸首批「無廢」試點城市正在全方位打造「無廢」城市。

中新社報導，中國大陸是世界上人口最多、產生固體廢物量最大的國家，每年新增固體廢物100億噸左右，歷史堆存總量高達600億至700億噸。固體廢物產生強度高、利用不充分，部分城市「垃圾圍城」問題嚴重，非法轉移傾倒事件仍呈高發頻發態勢。

2019年5月，中國大陸「無廢城市」建設試點工作正式展開。浙江省紹興市、廣東省深圳市、安徽省銅陵市、山東省威海市，以及河北雄安新區等「11+5」個城市和地區，成為大陸首批「無廢城市」建設試點。

生態環境部華南環境科學研究所生態環境修復技術研究中心主任溫勇表示，「無廢城市」是實現固廢減量化、資源化和無害化的綜合管理模式，是城市向綠色可持續發展轉變的重要途徑。從本質上來講，「無廢城市」是重新定義固體廢物的價值。從城市層面，將上下游產業鏈串連起來，上游的廢物，可以成為下游的再生資源。

為營造「無廢城市」共建共享氛圍，今年初紹興市啟動「無廢細胞」試點建設工作，計畫通過一年努力，在全市建起總量不少於300個，類型涵蓋工廠、學校、小區、醫院、超市、飯店、景區等社會生活單元。

自成為「無廢城市」試點以來，紹興開發運用「無廢城市」信息化平台，探索多部門協同治理的有效措施，將固體廢物對環境的影響降至最低，並實行資源化利用，目前試點工作取得階段性成果。

大陸生態環境部官員表示，今年以來，大陸各試點城市將「無廢城市」的建設與推進高質量發展、經濟社會綠色轉型有機融合，獲得了進展，初步總結出可複製、可推廣示範的模式和創新做法，為推動建設「無廢社會」奠定了良好的基礎。