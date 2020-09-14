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5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

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影／印媒「莫迪雙槍擊斃大陸APP」 胡錫進：令人震驚

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
印度公布一段卡通片，片中總理莫迪手持雙槍闖進中國古建築群，並開火擊斃由平民裝扮的微信、TikTok等大陸APP，環球時報總編輯胡錫進14日在個人微博發文，表示太令人震驚了。圖/胡錫進微博截圖
印度公布一段卡通片，片中總理莫迪手持雙槍闖進中國古建築群，並開火擊斃由平民裝扮的微信、TikTok等大陸APP，環球時報總編輯胡錫進14日在個人微博發文，表示太令人震驚了。圖/胡錫進微博截圖

今日印度上周公布一段卡通片，片中總理莫迪手持雙槍闖進中國古建築群，並開火擊斃由平民裝扮的微信、TikTok等大陸APP，環球時報總編輯胡錫進14日在個人微博發文，表示太令人震驚了，一個國家的總理竟然對鄰國前來合法經營的APP「寧肯錯殺一千，決不放過一個」，而且一副江湖英雄的模樣，印度媒體做出這樣的影片，是多麼畸形、極端的民族主義裂變所致。

胡錫進表示，作為一個媒體人，以中國人的善良之心，甚至高度懷疑這是「今日印度」故意在黑莫迪總理，對他的政策搞針對大陸APP的大屠殺表達不滿，因為那些APP都是以符合當地法律和行業規則的方式進入印度，它們對推動印度互聯網的發展做出了積極貢獻。

胡錫進指出，即使印度政府有國家安全擔憂，即使他們想給本國APP的發展騰出更多空間，也不能如此野蠻地出手，徹底置商業文明於不顧。

胡錫進強調，印度自加勒萬河谷衝突之後於6月29日封禁了包括TikTok、微信、QQ、微博在內的首批59款大陸APP，之後封禁了第二批47款大陸APP，9月2日再封禁了包括絕地求生等118款大陸APP，至此共封了224款大陸APP，不僅打擊了普通印度消費者，而且讓很多用這些APP謀生的印度人失去了生計。

胡錫進認為，印度政府輕率地認為，印度有能力發展本國APP替代這些產品，而實際上那些APP很多都是高技術的合成，印度的民族主義抓狂達到了歇斯底里程度。

胡錫進指出，在大陸如果搞這樣的對外國合法經營企業的掃蕩，並且拿到互聯網上炫耀，一定會被網友們罵死，印度作為一個依然比較貧窮、有大量文盲的國家，剛有了點發展，就民族主義爆棚了，如今一下子成為全世界單日新增新冠肺炎病例和死亡人數最多的國家，經濟一塌糊塗，仍然把僅有的一些資源用來點旺民族主義火堆，真是沒出息的表現，看來要在落後狀態徘徊更長時間。

胡錫進表示，印度的瘋狂舉動也在提醒中國人，咱們可不能像他們那樣破罐子破摔，儘管遭到美國的戰略打壓，但必須保持冷靜，繼續堅持對外開放，包括對美國大多數企業的開放，堅信有容乃大，用戰略大周旋瓦解美國的強勢進攻。

印度 胡錫進 微信 莫迪

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