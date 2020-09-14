員工讚公司像家 龍湖老闆長文狂懟：公司什麼時候如此黏連了…

在香港掛牌上市、公司市值超過2000億人民幣的地產公司龍湖集團老闆吳亞軍，行事風格較為低調而不為外界所熟知。但這位行事低調的女老闆，卻因為一位新進員工在內部論壇充滿溫情的「感恩」發文，而發了篇「砲聲隆隆」的長文，「龍湖的文化什麼時候變得如此『黏連』和『甜蜜』了」、「一定要令管理層警惕」「是不是沒有目標感和方向感的人太多了」…狠狠的「刮」了發文者一頓。

第一財經報導，事情源起於龍湖鄭州的一位員工的內部論壇留言：「來到龍湖的第二個月，也迎來了第一個生日，這短短一個月時間讓我感受到了完全不一樣的房地產氛圍，處處充滿『儀式感』。情人節的賀卡巧克力、項目分組時的蛋糕、勞累時甜甜的奶茶等等…畢業工作了好幾年，但這真的是第一個讓我感受到如此溫暖的大家庭，祝自己生日快樂，也希望在接下來的工作中越走越高，越走越遠，始終是龍湖人。」

對於這位新進員工的發言，吳亞軍彪悍回應：「鄭州公司業績不知道如何？把公司變成了家，…龍湖的文化反對把公司變成『家』！因為家不論是非，沒有對錯，沒有優劣！只講包容、只講溫情，如果員工懷著這樣的印像或期待，定是公司出了問題！『溫柔鄉是英雄塚』！如果給了大家『家』的感覺，一定要令管理層警惕！」

吳亞軍接著表示，「是否鄭州公司營銷隊伍中不背指標的閒人配多了！沒有目標感和方向感的人太多了。」

吳亞軍進一步說：「我今天開宗明義告訴大家，龍湖從成立第一天起，反對『家』文化！我們的關係首先是工作關係！龍湖講『初心』、講價值觀，但也講結果導向，也講KPI，也講交付，也講淘汰！主要是讓大家不要有錯覺！有員工前兩天見我打賞了瓏珠，叫我『吳媽媽』，對不起，敬謝不敏！在龍湖你可以叫我『老吳』，也可叫『吳老師』(其實我老師都不想當，因為誰都討厭別人好為人師！)，其他『姐』、『媽』之類沾親帶故的名字就不用叫了！龍湖的文化是簡單直接，什麼時候變得如此『黏連』和『甜蜜』了？」

市值超過2000億人民幣的大老闆，竟對一位新進員工不帶敵意的發言如此大張旗鼓，是否有點小題大作？龍湖一位內部人士表示，這樣的溝通在公司內部比較常見，所以幾天來員工對此反應都比較淡定。吳亞軍本人隨後則承認自己是藉題發揮：「這一段時間以來，都想寫一篇文章來回應許多員工疑問和一些現象，因為我們身處的環境容易影響我們偏向某些方向，所以這位鄭州同事無非是引爆了這個話題，抱歉我有些小題大作！」