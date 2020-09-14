偷車落網想領證 民警成了「證婚人」

年輕小夥跟著同鄉從東莞跑到深圳偷電動車，犯案後自首，向民警提出了一個請求：「可以讓我先回家辦理結婚登記嗎？」民警不但答應了，還當了「證婚人」。

如此有點溫馨感的新聞，卻意外在網上引發論戰，有網友直言「這個女的真倒了霉了」、「女方知道是罪犯了竟然還同意領證」、更有人說「孩子以後政審完蛋了」。但也有人持不同意見「都稍微善良點吧，不是每個女人思想都那麼前衛獨立的，況且這男的不是殺人放火，願意自首應該也是有心想改過自新的，給人一個機會吧」、「人家犯的不是殺人放火十惡不赦罪。再說了，女方願意，你們在這操啥心，政審政審，每個人都得政審？」

綜合媒體報導，廣西某民政局婚姻登記處近日來了一對特殊的新人，身旁還跟著配戴警官證的民警。原來，新郎是深圳一系列跨市盜竊案的嫌犯，自首時請求民警允許讓他先辦理結婚登記。

據深圳警方表示，日前有一夥人從東莞虎門開著麵包車到深圳，剪開路邊電動車的鎖，把電動車搬到麵包車後座上，其他放不下的則挨個駕駛，浩浩蕩盪開回東莞。警方表示，自首的嫌犯沒有前科沒有坐過牢，甚至打架都沒有過，很老實的人。他家裡經濟條件壓力比較大，孩子又小，是從犯角色。