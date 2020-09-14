30歲爸沒幫兒子完成作業 奶奶暴揍「不出撫養費，也不教」

安徽蕪湖警方日前接到報警稱，有人在家裡被打了！民警到場後一問，才知是孫子沒有寫作業，奶奶竟怪罪兒子沒輔導孫子好好完成，就動手打了他一頓，民警當場有點哭笑不得。

江蘇新聞報導，孩子奶奶告訴民警，「我下班回來，孩子作業是一點沒改動。以前說不能把小孩耽誤，我說你能教多少就教多少，你不出撫養費，也不教小傢伙，交給他，孩子直接考試考零分。」

孩子的父親則有些委屈：「我媽把我身上抓成這樣，她天天打我！」

報導說，這名父親表示：「兒子把作業拿來找我教他，我講等一會兒，你先把會做的做完，我先洗個澡，出來再教，然後我媽她就來打我。」

最後民警對孩子的父親說：「他是你兒子，你應該要教，這個是你的責任。」同時也勸孩子的奶奶：「你兒子30歲了，也要照顧他自尊。」

網友對此也熱議，有網友認為「子不教父之過」，這位父親如果確實不夠負責，那奶奶做得沒錯；也有網友覺得奶奶打孩子爸爸，會影響這位爸爸在孩子心中的形象，以後更難教育了；也有人說，如果爸爸真的是比較偷懶，那是應該提醒提醒；不過，奶奶動手打人也是不合適的，別給小孩做了不好的示範！