東南大學7新生「少年天團」 最小的只有13歲

江蘇省南京市的東南大學2020級本科新生日前報到，在4063名中有4021名屬於00後，占總人數的98.97%，其中年齡最小的趙晨焱只有13歲，報到現場還有6位少年生，最大的也只有15歲，臨時組成「東大少年天團」。

紫牛新聞報導，13歲的趙晨焱說，「我3歲半就上了小學二年級。」小時候由於爸爸媽媽工作很忙，在鄉村學校任教的外婆就帶著他上課，他跟著旁聽反而都學了進去。而且他很早就表現出過人的數學和物理天賦，小學階段以滿分的成績獲得過數學國奧賽一等獎，高中獲得全國物理競賽三等獎。

少年生中，還有一名14歲的牛永恩，被錄取在網絡空間安全學院。3歲時因為爸爸在外地工作，媽媽在家務農，沒時間帶他，苦於家門口沒有幼兒園，就把他放進了小學，雖然哭鬧了半年，但是沒想到，最後成績一直名列前茅。

7個少年生基本上四五歲都已經入讀小學，最小的3歲就開始上小學，而同齡的孩子還在上幼兒園，他們都沒有上過課外輔導班，更有人不知輔導班為何物，但他們都不約而同提到了兩個字——「專注」，這或許是他們成為「小學霸」的秘訣之一。

13歲的趙晨焱說，他學習時非常專注，不會想其他的，而且學習時一定會將手機關機，學完了再開機。14歲的牛永恩也說，「學習習慣很重要，一定要專注。我做題時非常投入，如果遇到很難解的題目，我可能3節晚自習都在研究，反而感覺時間一眨眼就過去了。」