義烏教師年終比公務員高 「現在去當老師來得及嗎」

義務教育階段教師平均工資水平問題，近日再次受到關注；貴州省畢節市大方縣被踢爆拖欠教師工資4.8億元（人民幣，下同，約7060萬美元），而浙江省金華多地教師收入已超公務員，義烏教師年終獎更超過9萬元，有網友「流下了羨慕的淚水」。

每日經濟新聞報導，大方縣未能落實教師平均工資水平不低於公務員的要求，報導指出，大方縣2018年教師工資平均每人每年應發7萬8726元，實發6萬5503元，公務員平均每人每年應發7萬9552元，實發6萬6316元，教師平均工資水平低於當地公務員800元左右。

據金華晚報微信公眾號報導，金華市教育局表示，金華在出台公務員獎金政策時，同時間、同幅度考慮中小學教師，如2019年浦江、武義等地義務教育教師平均工資已高於公務員；而目前，各縣（市、區）都做到及時補發教師與公務員工資收入差額，提升教師年終考核獎，像義烏市教師年終獎金從2018年的每人8萬4800元提高到2019年的9萬1800元，增幅達8.2%。

國務院今年更是出台多項政策，明確要求義務教育教師工資水平不低於公務員，有評論指出，國務院有關部門開通舉報平台，顯然是為潛在的權益受損教師公開撐腰，要對膽敢剋扣教師工資的地方「動真格」。

不少網友表示，幹得漂亮，教師的收入就得提高。「教師的收入就得提高，這樣還可以吸引到更優秀的人才」，「說得我都想回家當老師去了」，「現在人民教師太吃香了吧」，「我現在回義烏當老師還來得及嗎？」

也有網友希望其他地方的教師待遇能夠提高，「希望不只是金華，而是中華」，「希望每個地方的老師都能如此」，「這個年終獎比我一年收入還多，需要加油了」，「羨慕別人家的……同樣是老師差別天差地別」。