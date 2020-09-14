館藏文物成拍品 四川省圖書館：被盜文獻

廣東崇正拍賣公司推出的「春拍」拍品，其中部分被爆是四川省圖書館的館藏文物。消息曝光後，四川省圖書館僅確認所指的拍品確是圖書館館藏，但對如何流入拍賣市場等細節則未說明；但四川省圖書館官方微信公眾號卻在13日發布說明指出，崇正拍賣公司拍賣的林思進信札「魚雁集」，是四川省圖書館書庫2004年12月13日失竊案的被盜文獻。

綜合媒體報導，廣東崇正拍賣公司「春拍」拍品林思進信札「魚雁集」，被網友爆料稱是四川省圖書館的館藏文物，但四川省圖書館第一時間並未對外說明。廣東崇正公司表示，這批拍品均嚴格按照拍賣程序進行徵集、遴選，經網上查證，拍品曾經於2005年拍出。四川省圖書館因而遭質疑館藏文物「流失」15年、館方竟無任何具體做為。

四川省圖書館官方微信公眾號13日發布說明指出，廣東崇正拍賣公司拍賣的林思進信札「魚雁集」，是2004年12月13日四川省圖書館書庫失竊案的被盜文獻，並稱「在我館與公安機關的共同努力下，林思進相關拍品已撤拍，並由公安機關暫扣，相關進展情況以公安機關辦案結果為準。」

說明指出，「2004年文獻失竊案發生後，我館立即採取緊急措施，徹查書庫安全隱患，安裝監視系統，增加保衛力量；並且，對於工作中存在的問題認真整改，從管理制度、設施設備和責任落實等方面加強對館藏文獻的保護，努力防控和遏制各類安全事故發生。」