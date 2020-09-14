漢語教學掀波 內蒙村官拒送子女上學遭免職

中國內蒙古自治區當局近期推行漢語教學引發爭議，日前當地師生「罷課」抗議多人遭到逮捕；近日，內蒙東部的東烏珠穆沁旗兩名村官因拒絕送子女上學被免職，赤峰市的巴林右旗大板中學發布緊急通知，昨日中午12時未報到的50名學生將全部取消學籍。

據香港媒體報導，內蒙古自治區東烏珠穆沁旗官方微信公眾號昨日發布通告，道特淖爾鎮八音圖嘎查（「嘎查」即行政村）黨支部書記與檢查嘎查長（村長）巴圖吉日嘎拉拒絕送子女回校上學，不僅未帶頭執行上級黨委、政府決策部署，還拒不參加黨委會議，導致使用國家統編教材政策工作無法正常開展。

通告免去八音圖嘎查黨支部書記嘎日瑪職務，停止檢查嘎查長（村長）巴圖吉日嘎拉，並建議免去其嘎查長職務。通告指出，此前，內蒙古各級官方已發布通告，稱將對拒絕將子女按時送去學校的公職人員作處分或法辦。

而為了讓學生早日重返課堂，赤峰市共青團翁牛特旗委員會稱，若學生能帶回一名同學上課，可獲價值200元人民幣禮包，且可重複獲獎。

此外，來自中國內蒙古及外蒙的數十名蒙古族人，13日在巴黎第七區中國駐法國大使館附近的廣場示威，抗議北京當局推出的減少蒙古語教學的新雙語教學制度；據法廣報導，他們大多數是首次參加示威遊行。

組織此次活動的委員會中有多位旅居法國的蒙古共和國公民，他們對北京政府違背自己制定的憲法，剝奪蒙古人學習自己的語言文化的權利表示費解。

在場的蒙古人表示：「當北京鎮壓西藏人時，我們不吭聲，鎮壓維族人時，我們也不吭聲，鎮壓香港人時，我們繼續沉默，所以今天才會輪到我們頭上。」