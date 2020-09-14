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港星鄧萃雯貼檢測照被「洗版式」圍攻：為何只容一種聲音

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
藝人鄧萃雯12日在社交媒體Instagram上載她參與「全民檢測」的圖片，遭反對全民檢測的網民「洗版式」砲轟。（取材自Instagram）
藝人鄧萃雯12日在社交媒體Instagram上載她參與「全民檢測」的圖片，遭反對全民檢測的網民「洗版式」砲轟。（取材自Instagram）

藝人鄧萃雯12日在社交媒體instagram上載她參與「全民檢測」的圖片，形容檢測過程「快靚正」，指「愛香港就會負上最基本的公民責任」。她強調「想驗就去驗」，自己並無呼籲其他人檢驗，「你有你講我有我講才是自由呀」，更反問「為何只能容許一種聲音」。不過鄧的舉動仍引來圍攻，遭反對全民檢測的網民「洗版式」砲轟。

香港01報導，戰略研究學者袁彌昌分析，類似的情況不單止出現在香港「黃藍」陣營，更是全球民粹主義推向威權主義的象徵。袁指，民粹主義作為戰術相當成功，而除了建制派、親港府陣營外，香港民主派也出現威權主義，有不再接受多元聲音、價值的傾向，憂慮長遠一旦發展至威權主義，屆時相對保守的聲音會在話語權上敗退，「一旦主流價值不再出聲，空間遲早會被吞併。」

據報導，鄧萃雯13日帖文下只剩一句留言，當中提到「unfollow了 byebye」。鄧萃雯坦言刪去不少留言，在文末以hashtag表示「罵我的評論我自己看就夠不想製造污染或讓人不安」，並質疑指「為何只能容許一種聲音」，強調「意見不同都可以和平共處才可貴」。

報導指出，袁彌昌相信目前香港的民粹主義問題已達嚴重地步，如果檢測是在五至十年前推出，港人的態度會大有不同。他分析，民粹支持者有意將精英分子等意見與他們不同的人打，將言語「恐怖化」，並令基本原理都開始扭曲，表面上只是不容許不同的意見，但深層影響將令「講道理」的部分話語空間也減少。他擔憂香港繼續下去，最終會因而失去原來的核心價值。

對於全民檢測計畫的利弊，袁彌昌指早已預料香港的參與率不會達到8至9成之高，但認為現時約160多萬人已登記（港府最新數字為171.9萬人），檢測能力也只是僅僅能夠應付的水平，算是「歪打正著」，而比較值得詬病之處，或者是計畫最終花費多少，但坊間傳出檢測會「竊取港人基因」等指控，則已超出常理。

香港 社交 基因

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