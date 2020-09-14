上海南京路步行街 東拓500公尺

有「中華商業第一街」美譽的上海南京路12日邁出歷史性一步。「南京路步行街」首次東拓，延伸500公尺，使上海的「中心點」人民廣場至外灘擁有完整連貫的步行街系統。

新華社報導，外灘和南京路，一縱一橫與黃浦江「無縫」銜接，是19世紀中葉上海開埠後全球聞名的地標。1999年，這條「中華商業第一街」啟動運營全新的步行街業態—南京路步行街。到2010年上海世博會舉辦時，沿街商廈和店舖修繕一新。

2020年，儘管面對新冠肺炎疫情的挑戰，南京路步行街東拓的步伐沒有停歇。上海南京路步行街投資發展有限公司總經理葉一帆介紹，東拓後，長約1.5公里的「南京路步行街」全域雲集上萬個中外品牌，匯聚各類大型百貨和購物中心15家。

「原來從人民廣場出發，南京路通往外灘，還有部分車行道，現在全部改為人行道，適合漫步，這體現了『人民城市為人民』。」有網友留言說。

「我認為，南京路步行街的東拓工程對於上海這座城市來說意義非凡！它為這座城市注入了更多活力和繁華景象。」和平飯店總經理黃定一說。

1929年落成的這棟大樓位於南京路與外灘的銜接點上，最初名為沙遜大廈，曾有「遠東第一樓」之稱，1956年此地改為和平飯店。

儘管面對常態化的疫情防控及東拓工程施工，但和平飯店今年7月至8月的業務已基本恢復至去年同期水平。黃定一樂觀展望，東拓後的這條步行街將一躍成為「可以超越紐約第五大道及時報廣場的大道」。

當人們站在南京路步行街，眺望外灘和浦東陸家嘴，視野無比遼闊。長者們在這裡追憶過往，年輕人在這裡享受5G流量、直播吃甜品、參觀街頭時尚展，中外遊客流連忘返。

「在這裡能讀到中國的『高度』『速度』和『溫度』；在這裡可以讀懂中國，遇見未來。」最新出版的「這裡是上海—建築可閱讀」中英雙語版如是說。