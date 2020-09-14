滬蘇浙皖聯盟 上海旅遊節登場

第31屆上海旅遊節在12日晚間登場，滬蘇浙皖首次聯合辦節，線上線下互動，為市民遊客呈上精彩的文旅盛宴。至9月27日，上海將推出102條精品線路和產品、156項活動，演繹「新模式、新體驗、新空間」。

新華社報導，上海財經大學教授何建民分析，上海如期在9月以個性化、精品化、預約化模式舉辦旅遊節，既展現抗擊疫情成果，也受益於中國大陸推進全域旅遊目的地建設。

自1990年上海旅遊節創辦以來，參與節慶活動的企業逐年增多，行業分布愈來愈廣。今年上海旅遊節首次開設「雲旅遊」平台，並調動文旅平台、流量企業資源，實現線上線下深度互動；除了攜程、美團、驢媽媽、錦江、春秋等文旅企業推出特色活動，百度、達達集團、得物App等也積極參與，覆蓋市民遊客日常生活、消費和旅遊需求。

過去鍾愛長線遊的「90後」王可在今年迷上了本地深度遊：在上海各個市區，「吃住行遊購娛」體驗各具特色；滬上千餘座「可閱讀的建築」有序開放，文創周邊層出不窮；疫情期間，本地生活平台上新增豐富文化體驗活動……「以前旅遊是節假日才有的福利，如今旅遊休閒已經融入日常生活消費。」王可說。

「上海舉辦旅遊節慶活動，搭建大平台，各企業積極參與、拓展『旅遊+』內涵，其根本動力是滿足老百姓的旅遊休閒需求，激活金秋消費市場。」上海市文化和旅遊局副局長程梅紅說。

今年上海旅遊節首次由滬蘇浙皖聯合舉辦。位於南通、溫州、黃山的分會場及特色文旅活動同步啟動；各地聯袂推出優惠文旅產品；在上海的多場活動中，人們能方便地品嘗長三角各地美食、領略各地非遺文化。

滬蘇浙皖還有更長遠的謀畫：在12日成立「長三角旅遊推廣聯盟」，通過資源共享、市場共拓、品牌共創，推動長三角地區成為具有國際號召力和影響力的旅遊目的地。

黃山市副市長程紅說，目前出入境旅遊市場仍然低迷，但長三角城市各自拿出「長板」（優勢），推動城市旅遊模式創新，不僅將為全球旅遊業復甦注入信心，也將為促進各國人文交流打下更堅實基礎。