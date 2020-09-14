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一隧連兩國 中寮友誼隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中老鐵路運營期老撾籍學員代表約70人近日參觀中鐵二局中老鐵路萬象鋪軌基地，並乘坐工程列車體驗已完成鋪軌作業的鐵路區段。（新華社）
中老鐵路運營期老撾籍學員代表約70人近日參觀中鐵二局中老鐵路萬象鋪軌基地，並乘坐工程列車體驗已完成鋪軌作業的鐵路區段。（新華社）

由中鐵二局承建的中老鐵路友誼隧道13日貫通，該隧道位於中國大陸與老撾（台灣稱為寮國）邊境，是連接兩國的跨境隧道。友誼隧道貫通，標誌著中老鐵路建設又邁出一步。

中新社報導，友誼隧道是中老鐵路唯一的跨境隧道，全長9.59公里，其中中國大陸境內段長7.17公里，老撾境內段長2.42公里。

今年50歲的潘福平是中鐵二局玉磨鐵路項目部的副經理，負責友誼隧道中國大陸境內段的施工組織，他的徒弟白小可承擔友誼隧道老撾境內段的生產組織。二人工地相距不到10公里，但平時很難跨國見上一面。

「我和白小可有個約定，隧道貫通時，要在隧道裡來一次擁抱，拍上一組合影夜。」潘福平說，隧道實現貫通了，但受新冠肺炎疫情影響，他們暫時取消約定。

「我想坐著火車去中國看長城。」這是友誼隧道老撾境內段老撾籍工人通桔的夢想，他說從小到大沒有真正搭乘過火車，很高興參加中老鐵路建設。

「友誼隧道貫通，標誌著中老鐵路建設又邁出了一步。」中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長劉俊成說，目前，中老鐵路中國大陸段在建93座隧道已貫通80座，剩餘13座，隧道工程已完成設計量的97.5%，路基、橋梁已基本完成，鋪軌、站房等工程正按計畫全力推進。

中老鐵路北起中國大陸昆明，南抵老撾首都萬象（台灣稱為永珍），是「一帶一路」倡議提出後，首條以中方為主投資建設、全線採用中國大陸技術標準、使用中國大陸設備的國際鐵路。

該鐵路於2016年12月全線開工，預計2021年底建成。建成之後，從中國大陸昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。

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