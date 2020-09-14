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解古蜀國謎團 三星堆遺址再發掘

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
三星堆遺址將再次啟動發掘。圖為遺址發現的青銅人頭像。圖／本報四川德陽傳真
三星堆遺址將再次啟動發掘。圖為遺址發現的青銅人頭像。圖／本報四川德陽傳真

古蜀文明保護傳承工程、2020年度三星堆遺址考古發掘與研究諮詢會，近日在四川德陽廣漢市召開；據悉，時隔34年後，三星堆遺址將再次啟動發掘。

在成都以北、廣漢西郊的鴨子河畔，有三座黃土丘，當地名曰「三星堆」。1986年，考古專家在一個土坑裡發現金器、玉石、青銅等各類器物近600件，被命名為一號祭祀坑。不久，附近又找到二號祭祀坑，發掘文物1300多件，沉睡數千年的三星堆文明由此震驚天下。近7000件金器、玉石、青銅器、象牙等器物，特別是「青銅神樹」、「縱目青銅面具」以及城牆的發現，表明三星堆是古蜀國的都城。

然而，古蜀國是如何出現、如何消失的，成了更大的謎團。從2019年10月至2020年8月，四川省文物考古研究院聯合三星堆博物館，在三星堆遺址一、二號祭祀坑周邊開展了系統、全面的考古勘探與考古發掘，在一號坑現場博物館展示台旁邊，找到了一個遺跡現象，後經發掘，發現了完整的三號坑。

不少專家期待，能夠在三號坑找到比一號坑更原始的青銅器，推進對三星堆青銅器源頭的研究。根據目前已有的發現，專家推測三星堆與中原地區有聯繫，卻無實際證據；如果三號坑能出土更早相關文物，將有利於破解這一疑問。

三星堆已出土的文物很多，卻依然十分神秘。人們期待此次發掘，能夠得到更多新發現，能夠將三星堆的神秘面紗逐層揭開，為古蜀文明描繪出更加清晰的模樣。

考古 文物 遺址

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