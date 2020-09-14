長城最大敵樓 九眼樓開放

經文物搶修、基礎設施提升、環境治理等工作，萬里長城中建築規模最大、規格最高的敵樓──九眼樓長城生態展示區於9月12日正式開門迎客。

新華社報導，中國長城研究院院長趙琛介紹，九眼樓長城生態展示區曾經被稱作九眼樓，地處北京市延慶區四海鎮海拔1141公尺的火焰山主峰，是明代薊鎮、昌鎮、宣鎮三鎮長城的結合點，也是萬里長城中建築規模最大、規格最高的敵樓。

九眼樓曾為軍隊駐扎、貯存戰略物資修建。最初修築年代不詳，但早在明成化二年就有關於九眼樓的記載。此後，九眼樓於明萬曆三年經改建成為空心敵樓，樓體為正方形雙層建築，因其四面各有九個瞭望窗而得名九眼樓。

近三年來，經文物搶修以及環境提升治理，九眼樓長城生態展示區作為生態長城建設的樣本重新亮相。九眼樓長城生態展示區自12日起實行「全網絡實名預約購票」，遊客通過網絡實名制預約訂票成功後，抵達展示區後可直接刷身分證進入遊覽。